Bühne frei für die grüne Küche

Peter Koblhirt ist geprüfter Fitnesstrainer und gelernter Koch. Sein Wissen aus beiden Sparten kombiniert er schmackhaft in seiner Kochshow und vermittelt so Ernährungstipps.

In seinen Shows bereitet er ausschließlich pflanzliche Gerichte zu, ohne die Verwendung von tierischen Produkten. „Jeder weiß, dass er Obst und Gemüse essen sollte – aber die Wenigsten wissen, wie sie das in ihren Ernährungsalltag einbauen und Pflanzliches zubereiten können. Ich will hier Bewusstsein schaffen und niemandem zum veganen Lebensstil bekehren“, erzählt der 37-Jährige. Bei einer PEKO-Kochshow können bis zu zwanzig Personen Peter Koblhirt beim Kochen auf die Finger schauen, während er die Zubereitung erklärt, sein Ernährungswissen teilt und praktische Tipps für den Alltag gibt.