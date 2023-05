Bühne Baden: Andere Länder und andere Sitten als reichhaltiges Programm

1969 hat er My Fair Lady als Zehnjähriger zum ersten Mal im Theater gesehen und „ich war weg“, erzählt Andreas Steppan. Ständig habe er die Melodien gesungen (und damit seine Mitschüler genervt). Nun geht für den bekannten Entertainer ein Traum in Erfüllung, denn als Vater von Eliza Doolittle steht er ab 21. Oktober auf der Bühne des Stadttheaters Baden.

Das Musical mit Ohrwürmern wie „Es grünt so grün“ eröffnet die nächste Spielzeit der Bühne Baden. Und weil er seinen Abschied verschoben hat, ist es nun doch nicht die letzte, sondern die vorletzte Saison für Intendant Michael Lakner. Der das Programm unter dem Motto „Andere Länder, andere Sitten“ am Donnerstag vorstellte.

Gleich zu Beginn wird es international. My Fair Lady wird von Lakner aus dem viktorianischen England ins Baden der Jetztzeit versetzt. „Meine persönliche Reverenz an Baden“, so Lakner.

Neben Steppan stehen Valerie Luksch als Eliza noch Promis wie Oliver Baier, Christoph Wagner-Trenkwitz und – erstmals in Baden – Chris Lohner zur Seite.