Bub in Einkaufswagerl eingeklemmt: Feuerwehr barg ihn unverletzt

Zur dramatischen Notlage hat sich am Dienstag die Einkaufsfahrt einer jungen Mutter mit ihrem kleinen Sohn in einem Melker Supermarkt entwickelt. Am Ende der Shoppingtour war das 13 Monate alte Baby plötzlich mit einem Bein im Einkaufswagerl eingeklemmt. Weil es keine Chance gab, den kleinen Friedrich unverletzt aus der verzickten Situation zu befreien, musste die Feuerwehr alarmiert werden.