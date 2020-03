Brot für alle (Krisen-)Fälle

Die Bäckerei mit fünf Mitarbeitern in der Backstube und 21 insgesamt nimmt aber nicht nur durch das Dosenbrot eine Sonderstellung ein. Seit 2018 ist man zu hundert Prozent energieautark, als einziger Bäckereibetrieb Europas. „Auf der ganzen Dachfläche ist Fotovoltaik, dazu kommt ein Biomasseheizwerk, und zwei Brunnen haben wir auch auf unserem Grundstück“, so Deiser, der die elterliche Bäckerei 1989 als 18-Jähriger übernahm und zu einem Öko-Betrieb ausbaute.

Diese Sonderstellung blieb nicht verborgen. Weil der Betrieb auch im Falle eines Blackouts produzieren kann, kam die Anregung für das erste österreichische Dosenbrot nach Jahrzehnten auch von staatlicher Stelle. „Angefangen hat es dann mit 1.000 Musterdosen für das Ministerium als FORTE Notfall Brot“, sagt Deiser. Derzeit sei man in Kontakt mit dem Verteidigungsministerium, Ende des Jahres will man sich an einer Ausschreibung beteiligen, auch das österreichische Bundesheer zu beliefern.