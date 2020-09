Brief an Sportminister: Rettungsschirm für Vereine verlängern

Sportlandesrat Jochen Danninger (ÖVP) unterstützt die Maßnahmen: „Sie sind notwendig, um die Gesundheit der Bevölkerung nicht weiter zu gefährden und die Wirtschaft und die damit verbundenen Arbeitsplätze vor einem weiteren Lockdown zu schützen“, schreibt er in einem Brief an Sportminister Werner Kogler (Grüne). Gleichzeitig brauche es aber einen wirtschaftlichen Schutzschirm für die Sportvereine, deswegen ersucht Danninger in dem Schreiben um die Verlängerung des bestehenden Unterstützungsfonds, der im Juli geschaffen wurde. Er fasst 700 Millionen Euro, und soll unter anderem helfen, Einnahmen-Verluste zu kompensieren. Die Anspruchsfrist endet mit 30. September, Danninger spricht sich dafür aus, diese bis Ende März 2021 zu verlängern. Bis 23. September wurden erst 117,5 Millionen Euro abgerufen.

Gleichzeitig ersucht Danninger in einem Schreiben an alle Vereine darum, sich konsequent an die neuen Vorgaben bei oranger Ampel im Bezirk zu halten.