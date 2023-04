Brennendes Brauchtum

Die Osterkerze, die am Karsamstag als einzige Lichtquelle in die dunkle Kirche getragen wird, symbolisiert Christus als Licht, das die Finsternis des Todes erhellt. Einen ähnlichen Hintergrund – nur im XXL-Format – haben die traditionellen Osterfeuer, die Samstagabend wieder an vielen Orten in Niederösterreich entzündet werden. Angesichts der Trockenheit allerdings unter besonderen Vorsichtsvorkehrungen.

„Wir sind zuversichtlich, das Osterfeuer heuer wieder durchführen zu können. Aber Sicherheit geht vor Brauchtum“, sagt Bürgermeister Christoph Kainz (ÖVP) aus Pfaffstätten (Bezirk Baden). Die leuchtende Tradition gibt es hier seit vielen Jahrzehnten, entzündet wird das Osterfeuer, wie könnte es in einer Weinbaugemeinde anders sein, in den Weinbergen. Von dort gibt es nicht nur einen tollen Rundumblick ins Wiener Becken, auch das Osterfeuer ist weithin sichtbar.