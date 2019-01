Breitenstein verliert mit Kurhaus Tausende Gäste

Breitenstein, ein malerisches, fast schon verschlafenes Dorf am Semmering: In Zukunft wird es in der 300-Seelen-Gemeinde noch deutlich ruhiger werden, als es ohnedies schon ist.

Zum Ärger von ÖVP-Bürgermeister Engelbert Rinnhofer und seinen Mandataren verliert der Ort demnächst mit dem Kurzentrum „ Karl Hiesmayr“ seinen mit Abstand größten Betrieb. Jahrelang wurde um den Verbleib der Gesundheitseinrichtung gekämpft, allerdings vergeblich. Die Sonderkrankenanstalt der „Versicherungsanstalt der Eisenbahner und des Bergbaus“ (VAEB) verlegt ihren Standort von Niederösterreich in die Steiermark. Für Rinnhofer und seine Gemeinde eine bittere Pille.

Mit 110 Betten, 65 Beschäftigten und Tausenden Übernachtungen der Kurgäste jährlich ist das Gesundheitszentrum für eine winzige Gemeinde wie Breitenstein von enormer Bedeutung. „Bäcker, Fleischhauer und Gastronomie profitieren natürlich wahnsinnig davon. Das Kurzentrum wird von den Betrieben der Region beliefert und die Gäste geben Geld aus“, erklärt Rinnhofer.