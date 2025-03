Brandstiftungen: Großbrand auf Bauernhof im Bezirk Amstetten wurde gelegt

Es war ein stundenlanger Großeinsatz von 160 Feuerwehrleuten. Ein Großbrand in St. Pantaleon-Erla im Bezirk Amstetten hat am 23. März ein landwirtschaftliches Anwesen in Schutt und Asche gelegt. Wie Ermittler nun herausgefunden haben, handelt es sich in dem Fall um Brandstiftung, bestätigt Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Der Schaden beträgt mehrere hunderttausend Euro.

© BFK Amstetten Großeinsatz in St. Pantaleon-Erla

Sonntagnacht gegen 1 Uhr wurden elf Feuerwehren zu dem Großbrand auf dem Bauernhof alarmiert. Die starke Rauchentwicklung machte das Vorgehen etlicher Atemschutztrupps erforderlich. Die Einsatzkräfte mussten tonnenweise Stroh mühsam aus dem Stadl räumen und ablöschen. Während die Feuerwehrkräfte durch den beherzten Einsatz zumindest den Wohnbereich vor den Flammen retten konnten, blieb vom Wirtschaftsgebäude nicht viel übrig. Offenes Feuer Anfang der Woche nahmen Brandermittler des Landeskriminalamtes und Sachverständige in dem vernichteten Wirtschaftsgebäude ihre Arbeit auf. Dabei wurde festgestellt, dass das Feuer im Heulager durch eine "offene Zündquelle absichtlich herbeigeführt wurde", so Schwaigerlehner. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung befinden sich noch im Anfangsstadium, laut dem Polizeisprecher stehen Einvernahmen an.

© BFK Amstetten

Fünf Brände gelegt Indes wurde ein weiterer Fall von Brandstiftung in Niederösterreich bekannt. Ein 21-jähriger Mann soll in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) gleich fünf Brände gelegt haben. Betroffen waren von August 2024 bis März 2025 eine Wiese, zweimal ein Bauvlies (davon ein Versuch) und zwei Kfz, wobei der letzte Fahrzeugbrand am 22. März auf ein Gebäude übergriff. Dabei wurde die Feuerwehr Groß-Enzersdorf um 1.14 Uhr nachts zu dem lichterloh in Flammen stehenden Auto vor einem Geschäftslokal gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Kastenwagen bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten auf die Fassade des angrenzenden Lokals übergegriffen.

© FF Groß-Enzersdorf Der fahrzeugbrand am 22. März in Groß-Enzersdorf

Verdächtiger war früher Feuerwehrmann Nach dem Feuer fiel der Verdacht der Ermittler rasch auf den 21-jährigen Mann. Es handelt sich um ein früheres Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, der allerdings wegen seines Verhaltens nicht mehr bei der Einsatzorganisation tätig war. Der Verdächtige war nicht geständig und wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, berichtete die Polizei. Der Gesamtschaden durch die Brandstiftungen soll im mittleren fünfstelligen Eurobereich liegen. Der Verdächtige stammt aus dem Bezirk Gänserndorf.