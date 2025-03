Großbrand auf landwirtschaftlichem Anwesen in Niederösterreich

Es war ein Großeinsatz, den die Feuerwehr in der Nacht auf Donnerstag in der Gemeinde Thomasberg (Bezirk Neunkirchen) hinter sich bringen musste. Kurz vor 1 Uhr wurden sieben Feuerwehren zu einem Großbrand bei einem landwirtschaftlichen Anwesen am Königsberg alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand. Aufgrund der hohen Brandintensität drohten sich die Flammen auf das Wohngebäude sowie ein nahestehendes Stallgebäude auszubreiten, heißt es.