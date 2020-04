Brandrat im Corona-Modus

„Ich habe schwere Hochwässer, große Brände oder heftigste Unwetter erlebt. Mit dieser lang anhaltenden Corona-Katastrophe ist das nicht vergleichbar.“

Feuerwehr-Brandrat Josef Weber (62) hat als Abschnittskommandant von 22 Wehren rund 250 Termine für das heurige Jahr im Kalender notiert. „Dass alles beinahe auf null heruntergefahren ist, kann man fast nicht glauben“, sagt er. Und erstmals in seinem 46-jährigen Feuerwehrleben wird Weber heuer nicht an der Spitze seiner Kameraden der FF Stift Ardagger am bevorstehenden Floriani-Sonntag zur Feier des Schutzpatrons ausrücken. „Abgesagt.“