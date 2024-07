NÖ: Alarm um gefährlichen Brand in Recyclingbetrieb

In einem Recycling- und Entsorgungsbetrieb in Wörth in der Stadtgemeinde Pöchlarn (Bezirk Melk) war am späten Mittwochnachmittag kurzzeitig Feuer am Dach angesagt. In einer Halle mit Altstoffen war aus unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen. Für Betriebe dieser Art eine höchst bedrohliche Situation.