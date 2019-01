Brand in Wohnung des stellvertretenden Feuerwehrchefs

Enormes Pech hatte der neu gewählte stellvertretende Kommandant der Feuerwehr Hoheneich, Bezirk Gmünd: Nur einen Tag nach seiner Wahl brannte der Christbaum in seinem Wohnzimmer ab. Das Feuer breitete sich auf die Wohnung aus.

Der Sohn des Wohnungsbesitzers versuchte, den Brand zu löschen, was jedoch nicht mehr möglich war. Auch mit Hilfe eines aufmerksamen Nachbarn war es für eine Brandbekämpfung bereits zu spät. Geistesgegenwärtig schloss der Nachbar die Türe zur Wohnung und verhinderte damit vermutlich eine größere Brandausbreitung. Die Kameraden der Feuerwehr Hoheneich verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohnungen des Mehrparteienhauses.

Vorsorglich evakuierte die Feuerwehr das restliche Wohnhaus mit zwölf Parteien. Ein CO-Messgeräte zeigte in mehreren Wohnungen eine erhöhte Kohlenmonoxid Konzentration an. Die Bewohner der zerstörten und zweier kontaminierter Wohnungen konnten in Ausweichquartieren untergebracht werden.

Der Sohn des Hausbewohners und dessen Freundin wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Beide konnten es am Montag wieder verlassen.