Brand in Umspannwerk sorgte im Bezirk Neunkirchen für Stromausfälle

Ein Brand im Umspannwerk Hart bei Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) hat in der Nacht auf Dienstag für Stromausfälle gesorgt. "In Folge waren über 6.000 Haushalte für vier Minuten ohne Strom", bestätigte EVN-Sprecher Stefan Zach am Dienstag einen Online-Bericht der Tageszeitung "Heute".

Von dem Ausfall waren unter anderem die Gemeinden Gloggnitz, Semmering und Payerbach betroffen. "Durch Umschaltungen haben wir die Kunden wieder rasch am Netz gehabt", erklärte der Sprecher. Als Grund für den Vorfall nannte er ein technisches Gebrechen, ein Transformatorteil habe zu brennen begonnen. Die Feuerwehr habe die Flammen rasch gelöscht.