Brand in Mödlinger Werkstatt richtet erheblichen Schaden an

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr Mödling zu einem Zimmerbrand in der Fabriksgasse im Stadtgebiet von Mödling gerufen. Bei der Ankunft des ersten Fahrzeuges der Feuerwehr Mödling stellte der Ersteinsatzleiter einen Brand in einer Lackiererei fest. Zu diesem Zeitpunkt standen große Teile einer Absauganlage in Vollbrand.