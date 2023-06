Brand im Landesklinikum Mödling: Sachverständiger bestellt

Neben dem 75-Jährigen kamen bei dem Brand ein 78-Jähriger aus dem Bezirk Mödling und ein 81-Jähriger aus dem Bezirk Bruck a. d. Leitha ums Leben. Die Männer waren in dem Vierbettzimmer stationär aufgenommen. Einer der Patienten befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Raum. Eine Frau erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde ins Landesklinikum Baden gebracht.

Komplette Sanierung notwendig

Die vom Feuer direkt betroffene Station muss in den kommenden Wochen nach Angaben der Landesgesundheitsagentur (LGA) komplett saniert werden. In den Stockwerken darunter liegende Bereiche - hier gehören auch die Operationssäle dazu - sollen in den kommenden Tagen wieder benutzbar sein.

Der Betrieb in der Kinder- und Jugendabteilung sowie der Geburtshilfe war zu jedem Zeitpunkt aufrecht, heißt es bei der LGA. Der Laborbereich konnte bereits gestern wieder geöffnet werden. Die neurologische und gynäkologische Akutversorgung für Rettungsanfahrten ist seit Donnerstag wieder gegeben.