Eine automatische Brandmeldeanlage alarmierte am Dienstag die Bereichsalarmzentrale Wiener Neustadt über ein Feuer in einem Entsorgungsbetrieb.

Routinemäßig rückte ein voll besetztes Fahrzeug binnen weniger Minuten vom Babenbergerring zur Erkundung aus. Bei der Einfahrt auf das Firmengelände wurden die Einsatzkräfte bereits von Angestellten eingewiesen und der Fahrzeugkommandant erkannte bereits dichte Rauchschwaden. Sofort ließ er die Alarmstufe erhöhen.

Löschversuch

Bei Arbeiten in der Werkstatt auf dem Gelände des Entsorgungsbetriebs-ASA war es zu einem Brand gekommen. Ein Arbeiter versuchte noch, mit einem Feuerlöscher selbst den Brand einzudämmen, allerdings war er aufgrund der Intensität des Feuers chancenlos. Die automatische Brandmeldeanlage löste in der Zwischenzeit bereits aus und verständigte die Feuerwehr.