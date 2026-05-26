Serie reißt nicht ab: Erneut Grabstellen im Bezirk Krems beschädigt
In Lengenfeld (Bezirk Krems) sind mehrere Grabstellen beschädigt worden. Es handelt sich um zwei Grüfte und sechs Erdgräber, bestätigte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn am Dienstag einen Onlinebericht der "Kronen Zeitung".
Eine Anzeige am 12. Mai brachte den Fall ins Rollen. Ermittelt wird wie bei diversen ähnlich gelagerten Vorfällen in Niederösterreich wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls und der Störung der Totenruhe.
Die Kriminellen sind bisher neben dem Bezirk Krems auch in den Bezirken Wiener Neustadt, Tulln, Baden, Mistelbach, Korneuburg und Bruck an der Leitha ans Werk gegangen. Da bei einigen Leichen Zähne fehlten oder Teile des Kiefers herausgebrochen waren, dürften in mehreren Fällen auch Goldzähne gestohlen worden sein.
Gebeten wurde um Hinweise an jede Polizeidienststelle oder an das Landeskriminalamt (Tel.: 059 133 30-3333).
Kommentare