Serie reißt nicht ab: Erneut Grabstellen im Bezirk Krems beschädigt

In Lengenfeld (Bezirk Krems) sind mehrere Grabstellen beschädigt worden. Es handelt sich um zwei Grüfte und sechs Erdgräber, bestätigte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn am Dienstag einen Onlinebericht der "Kronen Zeitung".

Eine Anzeige am 12. Mai brachte den Fall ins Rollen. Ermittelt wird wie bei diversen ähnlich gelagerten Vorfällen in Niederösterreich wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls und der Störung der Totenruhe.