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Niederösterreich

Serie reißt nicht ab: Erneut Grabstellen im Bezirk Krems beschädigt

Noch unbekannte Grabräuber treiben weiterhin in Niederösterreich in Unwesen. In Lengenfeld wurden einige Gräber beschädigt.
26.05.2026, 16:31

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13 Grüfte geöffnet: Der Korneuburger Friedhof wurde zum Tatort.

In Lengenfeld (Bezirk Krems) sind mehrere Grabstellen beschädigt worden. Es handelt sich um zwei Grüfte und sechs Erdgräber, bestätigte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn am Dienstag einen Onlinebericht der "Kronen Zeitung".

Eine Anzeige am 12. Mai brachte den Fall ins Rollen. Ermittelt wird wie bei diversen ähnlich gelagerten Vorfällen in Niederösterreich wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls und der Störung der Totenruhe.

Grabräuber in NÖ: So viel Beute machen sie mit einem Goldzahn
Serie an Gräber-Beschädigungen im Bezirk Tulln geht weiter

Die Kriminellen sind bisher neben dem Bezirk Krems auch in den Bezirken Wiener Neustadt, Tulln, Baden, Mistelbach, Korneuburg und Bruck an der Leitha ans Werk gegangen. Da bei einigen Leichen Zähne fehlten oder Teile des Kiefers herausgebrochen waren, dürften in mehreren Fällen auch Goldzähne gestohlen worden sein.

Gebeten wurde um Hinweise an jede Polizeidienststelle oder an das Landeskriminalamt (Tel.: 059 133 30-3333).

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