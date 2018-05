Boxenstopp der Römer im Museum

Jahrzehntelang sind am Gemeindeamt in Oed-Oehling im Bezirk Amstetten Funde aus der Römerzeit in Aufbewahrungsboxen gelagert worden. Nun sind sie in eine neue, größere „Box“ gewandert: eine Museumsbox. Als Box wird das neu geschaffene, kleinste begehbare Museum Niederösterreichs im Eingangsbereich der Gemeinde bezeichnet. Auf 3 x 3 x 3 Metern können ab sofort über 100 Artefakte besichtigt werden.