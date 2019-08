Borkenkäfer-Requiem: „Tote Bäume bitte stehen lassen“

„Das Fällen von Bäumen, die ohnehin kaputt sind und bei denen die Rinde schon abfällt, ist eigentlich vergeudete Energie. Lassen wir sie stehen“, meint Franz Fischer, Obmann des Waldverbandes Niederösterreich, dem Dachverband der forstlichen Gemeinschaften im Bundesland.

Die Preise für sogenanntes Käferholz seien inzwischen so niedrig, dass der Erlös den Aufwand für das Schlägern und den Abtransport der Bäume gar nicht mehr decken könne.

Fischer denkt aber bei seinem Vorschlag nicht alleine an das Einsparen von Arbeit und Geld, sondern auch an andere Aspekte.

„Wenn Bäume stehen bleiben, geben sie jungen Pflanzen Schatten und schützen sie so vor Wind und dem Austrocknen“, sagt der Waldbauspezialist. „Außerdem werden die kaputten Stämme in kurzer Zeit zum Lebensraum für Insekten. So entstehen ökologische Inseln, in denen sich Konkurrenten der Borkenkäfer vermehren können“, erläutert Fischer seine Idee.