Open Air: Boris Bukowski auf der Bühne im Gericht

Gibt's ein Leben vor dem Tod? Dieser Frage widmet sich der österreichische Austropop-Star Boris Bukowski in seinem aktuellen Album. Nachdem der Musiker seine Krankheit besiegt hat, kehrt Bukowski nun auf die Konzertbühnen zurück. Am 9. August stattet er auch Neulengbach einen Besuch ab. Dort gibt er gemeinsam mit seiner Band "Bunte Hunde" ein Austropop-Open-Air. Das besondere an der Veranstaltung: Das Konzert findet in einem Gerichtsgebäude statt.

Zahlreiche Hits

Die Besucherinnen und Besucher des Konzertabends dürfen sich auf Hits wie "Gibt's ein Leben vor dem Tod?", "Trag meine Liebe wie ein Mantel", "Fandango" und "Fritze mit der Spritze" freuen. Mit seinem Auftritt möchte der Musiker beweisen: Ja, es gibt ein Leben vor dem Tod. Zudem wird Bukowskis Tonmeister für ein einzigartiges Klangerlebnis sorgen.

Die Show auf der Bühne im Gericht startet am 9. August um 20:30 Uhr. In der Veranstaltungslocation stehen dieses Jahr noch weitere Highlights auf dem Programm. So stehen am 8. November Schneeberger & Bakanic Quartett und im Dezember Carole Alston & Soul Limbo auf der Bühne.