Bundesheer-Boot: "Wir haben es aus den Medien erfahren"

Aus dem Umfeld der Teilnehmerinnen an dem Girls’ Camp gibt es unterdessen scharfe Kritik am Vorgehen der Verantwortlichen. Das Heer selbst räumte einen „unentschuldbaren Fehler“ ein. Zwar wurde laufend auf Twitter über das Bootsunglück berichtet, aber vergessen, in einigen Fällen die Eltern über das Schicksal ihrer Kinder zu informieren.

Die Angehörigen von einem der betroffenen Mädchen kritisieren die fehlenden Auskünfte des Bundesheeres. „Wir haben vom Unglück aus den Medien erfahren. Meine Schwiegertochter hat kurz nach 13 Uhr aus dem Krankenhaus, in dem sie behandelt wurde, mit einem ausgeborgten Handy angerufen. Sie wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wann und wie Sie zu ihren Sachen aus der Kaserne bzw. nach Hause kommt“, erzählt eine Frau dem KURIER.

Die Angehörigen hätten danach versucht, mit dem Bundesheer Kontakt aufzunehmen und Informationen über den weiteren Ablauf zu erhalten. „Der versprochene Rückruf ist dann nach 17 Uhr gekommen“, schildert sie. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Mädchen wieder in der Kaserne, konnte von dort mit ihrem Handy die Familie verständigen und abgeholt werden.

Auch Angehörige der Schwerverletzten seien nach den Medienberichten sofort in Richtung Donau gefahren, um Gewissheit über das Schicksal der Kinder zu erlangen. Anruf vom Heer gab es bis zum Abend keinen.