Bootsunglück: Mädchen wurden erst nach 15 Minuten vermisst

Ihr Interesse für eine Berufslaufbahn beim Heer wurde ihnen zum Verhängnis. Nach dem Bootsunglück im Rahmen des Girl’s Camp am Samstag auf der Donau in Hainburg (NÖ) hängen die Leben der 17-jährigen Sophie K. aus Wien und der 22-jährigen Natalie T. aus Niederösterreich am seidenen Faden.

Die jungen Frauen waren an Bord jenes Bundesheerbootes, dass Samstagvormittag im Rahmen des Rekrutierungstages kenterte und sank. „Es geht ihr nicht gut, sie kämpft derzeit um ihr Leben“, sagt die Mutter von Sophie K. im KURIER-Gespräch. Die Familie sei derzeit psychisch nicht in der Lage, die Tragödie in Worte zu fassen.