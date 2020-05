Bombenalarm vor Tourismusschule

Mittwochfrüh um 7.15 Uhr ging der Notruf bei der Polizeiinspektion Wöllersdorf ein: „Hier liegt etwas, was wie eine Bombe aussieht.“

Was zunächst wie ein dummer Scherz anmutete, entpuppte sich rasch als brandgefährliche Situation. Auf dem Parkplatz der Landesberufsschule für Tourismus in Waldegg, Bezirk Wiener Neustadt, wurde am Mittwoch ein täuschend echt aussehendes „Bombenpaket“ gefunden. Neben der Fahrertüre eines blauen VW Golf lag ein Paket, bestehend aus zwei zusammen geklebten Gaskartuschen, Drähten, Kabeln, mehreren Batterien sowie einem Handy. „So wie das aussieht, müssen wir von einer echten Bedrohung ausgehen“, erklärte die Polizei und sperrte das Areal vor der Schule großräumig ab.

Während Beamte die Schulleiterin Martha Umhack über den brisanten Fund in Kenntnis setzten, wurde der Entschärfungsdienst des Bundeskriminalamtes angefordert. Indes kam in der Schule sofort der Verdacht auf, dass die Bombe am Parkplatz vielleicht von einem Schüler stammen könnte.