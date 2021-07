Biologisch-köstliche Höhenflüge

Crossover und Bio charakterisieren Denise Amanns "Küchen-Style". Geprägt wurde und wird dieser vor allem durch Reisen – zu Amanns Stationen zählen die Schweiz, Frankreich und immer wieder Asien. Gerade im Fernen Osten lässt sich die Spitzenköchin gerne inspirieren. Von ihren Reisen zurück setzt sie ihre Erfahrungen sofort in der Küche um. Seit 2005 tut sie dies in ihrem Restaurant "noi" am Wiener Yppenplatz. Gemütlich und unkompliziert kommt man dort in den Genuss von Amanns Kochkünsten. Und auch lernen kann man von ihr – in Kochkursen versteht sich.