Biker lassen Kassen klingeln

Während Hunderttausende Skifahrer im Winter die Kassen am Semmering ordentlich klingeln lassen, so führte der Kurort im Sommer lange Zeit ein Schattendasein. Damit ist seit der Eröffnung des Bikeparks am Zauberberg Schluss. Die Mountainbiker bescheren der Tourismusgemeinde auch in der warmen Jahreszeit einen regelrechten Höhenflug. Im vergangenen Sommer zählten die Bergbahnen erstmals mehr als 50.000 Gäste.

Wer Semmering sagt, denkt in erster Linie an tolle Flutlicht-Pisten, den Damen-Ski-Weltcup und lustige Rodelpartien. Die Gemeinde hat sich als beliebte Winter-Destination einen Namen gemacht und ist unweigerlich als Sommerfrische-Ort und Wanderparadies ins Hintertreffen geraten. „Im Sommer 2005 haben wir gerade einmal 8000 Gäste gezählt“, sagt Markus Merz, Marketingleiter der Bergbahnen am Hirschenkogel.