"Bier-Pipeline" liefert 150.000 Liter Gerstensaft am Tag

150.000 Liter Bier täglich

Durch die "Bier-Pipeline" fließen nicht nur täglich bis zu 150.000 Liter Gerstensaft, sondern auch Heizwasser, Warmwasser, Frischwasser aus eigenen Brunnen und Abwasser – "ein nachhaltiger Kreislauf, der die Effizienz der Brauerei weiter steigert", heißt es vonseiten des Betriebes.

Im Vorfeld der Montage wurde die Rohrbrücke in der Brauerei mit den notwendigen Leitungen und Kabeln bestückt und mit einer Außenverkleidung versehen. Am Samstag frühmorgens wurde die 33 Tonnen schwere Konstruktion aus der Halle transportiert und mit zwei Schwerlastkränen auf die vorbereiteten Säulen gehoben. Anschließend dockte die Brücke an den Gebäudeteilen beiderseits der Ottenschläger Straße an – ähnlich einem Flugzeug, das an ein Gate angeschlossen wird. Für diese Montagearbeiten wurde die Straße für den Verkehr gesperrt. Die Monteure sprachen von Millimeterarbeit.

"Dieses Projekt ist ein gewaltiges Zusammenspiel verschiedenster Gewerke. Die Planung beschäftigt uns bereits seit Sommer 2022, die Inbetriebnahme des neuen Abfüllzentrums ist für Sommer 2025 vorgesehen", erklären Eigentümer Karl Schwarz und der Projektverantwortliche Braumeister Heinz Wasner.