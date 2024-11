„WM der Biere“: Gold geht an Zwettler Brauerei

2.300 Biere. Was ohne Kontext nach zu viel Alkohol klingt, ist in der internationalen Welt der Kulinarik das, was es braucht, um den Bewerb „European Beer Star“ durchzuführen. Eine Fachjury hat sich durchgekostet und danach das „Zwettler Saphir“ mit der Goldmedaille in der Kategorie „German Style Pilsner“ ausgezeichnet.