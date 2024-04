Bienenhütte mit 60.000 Bienen ging in Flammen auf

Montagmittag brach in der Gruft nahe St. Anton an der Jessnitz (im Bezirk Scheibbs) aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in einem Bienenhaus aus. Das Bienenhaus, das sich in unmittelbarer Nähe des Waldes befand, beherbergte etwa 60.000 Bienen. Sofort nach der Alarmierung eilten die Feuerwehr St.Anton/Jessnitz, Feuerwehr Neustift sowie das Rote Kreuz samt Bezirkseinsatzleiter und die Polizei zum Einsatzort.