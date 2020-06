Biberbauten: Dammsanierung angeordnet

Der Pittenbach-Damm zwischen Seebenstein und Pitten wird aus Gründen des Hochwasserschutzes endlich saniert. Dem steirischen Kraftwerksbetreiber Mayerhofer wurde per Bescheid vorgeschrieben, den beschädigten Damm wieder so herzustellen, wie er 1996 genehmigt wurde. Etwa 65 Häuser einer Siedlung in Sautern liegen im Überschwemmungsgebiet des Baches.

Das Problem ist hinlänglich bekannt und hat im vergangenen Mai auf Drängen von Nationalrat Hans Rädler zu einem Krisengipfel geführt. Lockere Flussbausteine, beschädigte Böschungen und eine Biber-Kolonie haben dem Damm auf einer Länge von einem halben Kilometer arg zugesetzt.

Im Falle eines Hochwassers wäre die Wohnsiedlung akut überschwemmungsgefährdet. Die Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen schrieb daher dem Kraftwerksbetreiber per Bescheid die Sanierung vor. Die Kosten belaufen sich auf etwa 100.000 Euro.