Problembiber: Immer weniger Tiere werden behördlich getötet

Biber fällen Bäume und bauen Dämme. Das kann besonders in Hochwasser gefährdeten Gebieten zu heiklen Situationen führen. Dann ist von Problembibern die Rede.

Laut der zuständigen Landesrätin in NÖ werden die Möglichkeiten zur Entnahme von Tieren nur mangelhaft genutzt. 2024 wurden in NÖ 52 Biber behördlich getötet, in Spitzenjahren waren es 160.