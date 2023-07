Biber in Klosterneuburg durch Armbrust getötet

Der verletzte Biber war am Freitagvormittag im Kierlingbach wahrgenommen worden. Im Körper des Tieres - Kopf und Hüfte - steckten zwei Pfeile, die vermutlich am Vortag und aus einer Armbrust abgegeben worden waren. Der Biber wurde in das Tierheim Parndorf gebracht.

