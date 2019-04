Bezirk Wr. Neustadt: Moped-Bande wurde gefasst

Ein Schlag gegen die organisierte Diebstahlskriminalität ist der Kriminalpolizei im Bezirk Wiener Neustadt gelungen. Die Beamten konnten drei Ungarn schnappen, die rund 40 Mopeds und Quads gestohlen und in ihrem Heimatland verkauft haben sollen. Der Schaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

Fahndung

Zwei der mutmaßlichen Täter, ein 18-Jähriger und ein und 33-Jähriger, wurden am 30. März von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie in Sollenau ein Moped stahlen und in einen Kastenwagen verluden. Eine sofort eingeleitet Fahndung verlief erfolgreich: Das Duo konnte beim auf der A3 beim Knoten Eisenstadt gestoppt und verhaftet werden.

U-Haft

In einer ersten Vernehmung gestanden sie, dass sie in der Vergangenheit schon mehrmals auf Beutezug gewesen waren. Im Zuge der Ermittlungen konnten ein weiterer Ungar festgenommen werden, der die Mopeds und Quads in Ungarn auf Märkten und im Internet verkauft haben soll. Das Trio sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.