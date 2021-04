Bezirk Scheibbs wird zum Hochinzidenzgebiet: Ausreisetests ab Freitag

Es hat sich bereits seit Tagen angekündigt, da die Sieben-Tages-Inzidenz in den Bezirken Scheibbs und Melk bereits den sechsten Tag in Folge über der 400er-Grenze lag. Nun wird nur einer der beiden Bezirke als Hochinzidenzgebiet eingestuft.

Im Bezirk Scheibbs gilt ab Freitag nach Angaben der Bezirkshauptmannschaft eine Hochinzidenzgebiets-Verordnung, in der Ausreisekontrollen vorgesehen sind. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Donnerstag mit 437,1 zum siebenten Mal in Folge über der kritische Marke von 400. Der Bezirk zählt 18 Gemeinden und etwa 41.000 Einwohner.

Der Bezirk Melk, zuletzt sechs Mal in Folge über 400, lag bei 356,8. Daher bleibt der Bezirk vorerst von Ausreisebeschränkungen verschont.

In der Gemeinde Wiener Neustadt, dem Bezirk Wiener Neustadt-Land und dem Bezirk Neunkirchen finden bereits Ausreisekontrollen statt.