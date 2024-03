Bezirk Melk: Vier Verletzte nach Verkehrskollision

Die Kollision eines Mofas mit einem Pkw in Erlauf (Bezirk Melk) hat am Wochenende vier Verletzte gefordert. Der 16-jährige Zweiradlenker dürfte Polizeiangaben vom Montag zufolge beim Abbiegen auf die B1 den Wagen eines 24-Jährigen übersehen haben. Der Jugendliche wurde der Bezirkshauptmannschaft Melk wegen Steuerns eines Mofas unter 20 Jahren mit mehr als 0,1 Promille angezeigt.

Ereignet hatte sich die Kollision in der Nacht auf Sonntag. Die 15 Jahre alte Mitfahrerin des Zweirads erlitt schwere Verletzungen an den Händen, der Lenker ebenfalls Blessuren. Die Teenager wurden in das Landesklinikum Amstetten gebracht. Der Autofahrer und eine 21-Jährige, die sich ebenfalls in dem Kfz befunden hatte, wurden leicht verletzt und ärztlich behandelt.