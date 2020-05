Bezirk Krems: Giftattacken auf Schäferhunde

Der Schreck sitzt Gerhard und Ulrike Eder aus Paudorf, Bezirk Krems, noch in den Knochen: Beinahe wäre ihre zweieinhalbjährige Schäferhündin Lilly an einem Giftköder gestorben, den jemand in den Garten des Ehepaares geworfen haben dürfte. In letzter Minute hat eine Notoperation den Hund gerettet. Hundebesitzer im Bezirk Krems sind allerdings alarmiert. Es handelt sich um die wahrscheinlich dritte Giftköderattacke auf einen Schäferhund.

Wie berichtet, hatte ein Ehepaar in Senftenberg seinem Hund eine präparierte Wurst im letzten Moment entreißen können. Weniger Glück hatte ein Hundebesitzer in Stratzing. Sein Schäferhund ist eingegangen. Alle drei Fälle wurden der Polizei gemeldet. Jetzt gibt es einen weiteren Fall: Der Österreichische Tierschutzverein hat eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise auf den Täter an die Polizei ausgesetzt.