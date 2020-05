Bezirk Gmünd bewirbt sich um Landesausstellung 2017

Der Arbeitstitel lautet „Menschen in Bewegung“. Wohin die Ausstellungsreise inhaltlich gehen soll, will der Verein noch nicht im Detail vorgeben. „Jeder, der sich an dem Prozess beteiligt, entscheidet über die Inhalte“, erklärt Andreas Weber, Obmann des Vereins. Dessen erklärtes Ziel der Bewerbung ist es, die Menschen aus Gmünd und Südböhmen zu begeistern und zu motivieren, um ein gemeinsames Konzept zu erarbeiten. „Die NÖ Landesausstellung 2017 ist eine riesige Chance für die gesamte Region Gmünd“, betont der Bürgermeister Otto Opelka. Das fertige Konzept soll im Frühjahr 2013 an Landeshauptmann Erwin Pröll offiziell überreicht werden.