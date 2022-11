Bewegender Appell: 15-Jährige seit fast sechs Wochen vermisst

Tränen trocknen

"Alle machen sich Sorgen und jeder deiner Angehörigen und auch Freunde möchte in erster Linie einmal wissen, ob es dir gut geht. Vielleicht können wir gemeinsam dafür Sorgen, dass diese Ungewissheit ein Ende hat.", richtet der Verein eine klare Botschaft an das Mädchen. "Deine Mutter und auch deine Geschwister vermissen dich unendlich und ihre Tränen kann keiner trocknen, außer vielleicht du", heißt es in der Stellungnahme.

Auch die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des vermissten Mädchens unter der Rufnummer 059133 3391-100.