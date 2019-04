Bewaffneter Überfall auf Bank in Klosterneuburg

In einer Bank in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) ist es Mittwochfrüh zu einem bewaffneten Überfall gekommen. Verletzt wurde dabei niemand, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage mit. Ein oder mehrere Täter flüchteten mit Beute in unbekannter Höhe. Die Exekutive leitete eine Alarmfahndung ein, die sich dem Sprecher zufolge bis Wien erstreckte.

Wie auch Heute online berichtete, stand ein Hubschrauber des Innenministeriums im Einsatz. Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die Ermittlungen.