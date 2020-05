Kommen und Gehen in Gemeinden

Es gibt einen Arzt, eine Bank, einen Supermarkt und ein Kaffeehaus, den Sportverein, den Pensionistenverein und die Kinderfreunde. Mitterndorf an der Fischa (Bezirk Baden) ist keine Metropole, trotzdem ziehen dort immer mehr Menschen hin. In den vergangenen zehn Jahren ist die Bevölkerung von Mitterndorf laut Statistik Austria um 47,7 Prozent gestiegen. Das ist der höchste Wert in Niederösterreich und der zweithöchste Wert in ganz Österreich.