Betrunkener Pkw-Lenker verursacht doppelten Totalschaden

Betrunken, ohne Führerschein und mit einem nicht angemeldeten Auto hat ein 30-jähriger Lenker am Mittwoch in Unternalb, Bezirk Hollabrunn, einen Unfall verursacht. Der Fahrer war von Retz Richtung Watzelsdorf unterwegs. Am Beifahrersitzt saß ein Freund, der ebenfalls keine Lenkberechtigung hatte.

Kurz vor einem Haus in Unternalb kam der Lenker aus bisher unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab und stieß ungebremst frontal gegen einen parkenden PKW. Durch die Wucht des Anpralles drehte sich der Wagen um die eigene Achse und kam in Fahrtrichtung Retz am Parkstreifen zum Stillstand. Das andere Fahrzeug wurde ebenfalls weggeschleudert und kam quer über den Gehsteig zum Stillstand.

Eine Anrainerin verständigte die Rettungskräfte. Der Notarzt war rasch zur Stelle. Der Unfalllenker konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Sein Freund hing mit dem Oberkörper bei der Beifahrertür aus dem Fahrzeug. Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurden beide ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Unfallstelle wurde mittels Ölbindemittel von der Feuerwehr Unternalb gereinigt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.