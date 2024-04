Betrunkener legte vier Brände im Bezirk Mödling: Festgenommen

Nach vier Brandstiftungen in Vösendorf und Maria Enzersdorf im Bezirk Mödling ist ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Neusiedl am See als Täter ausgeforscht worden. Der Mann soll bereits gleich gelagerte Delikte begangen haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Er war laut einem Test bei seiner Festnahme alkoholisiert und wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Brände rasch gelöscht

In Brand gesetzt worden waren in den beiden Gemeinden unter anderem ein Muldencontainer, der mit Kartonagen und Müll befüllt war und an einer Fassade stand, eine Matratze als vermutliche Notschlafstelle im wildüberwachsenen Gestrüpp sowie Zeitungspapier in einem Gebüsch bzw. in einem Einkaufswagen.