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Niederösterreich

Betrunkener krachte mit Lkw gegen Hausmauer in Niederösterreich

32-jähriger Unfalllenker wurde leicht verletzt ins Spital gebracht.
10.07.2026, 13:33

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Ein betrunkener Lkw-Lenker ist am späten Donnerstagabend mit seinem Schwerfahrzeug gegen die Mauer eines unbewohnten Hauses in Lichtenau im Waldviertel (Bezirk Krems) gekracht.

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Der Mann lenkte den Lkw auf der LH 73 im Gemeindegebiet von Lichtenau, aus Richtung Obergrünbach kommend in Fahrtrichtung Lichtenau. Im Kreuzungsbereich mit der LH 76 überfuhr er geradeausfahrend die T-Kreuzung, wobei das Fahrzeug über die dortige Böschung in eine Jungbaumgruppe sprang und schließlich mit einer Mauer eines derzeit unbewohnten Wohnhauses kollidierte.

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Polizeiangaben vom Freitag zufolge wurde der 32-Jährige mit leichten Verletzungen in das Universitätsklinikum Krems transportiert. Ein Alko-Test verlief positiv. Der Mann aus dem Bezirk St. Pölten ist seinen Führerschein los, zudem wird der Niederösterreicher der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Krems
Agenturen, watzenh  | 

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