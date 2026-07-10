Betrunkener krachte mit Lkw gegen Hausmauer in Niederösterreich

Ein betrunkener Lkw-Lenker ist am späten Donnerstagabend mit seinem Schwerfahrzeug gegen die Mauer eines unbewohnten Hauses in Lichtenau im Waldviertel (Bezirk Krems) gekracht.

Der Mann lenkte den Lkw auf der LH 73 im Gemeindegebiet von Lichtenau, aus Richtung Obergrünbach kommend in Fahrtrichtung Lichtenau. Im Kreuzungsbereich mit der LH 76 überfuhr er geradeausfahrend die T-Kreuzung, wobei das Fahrzeug über die dortige Böschung in eine Jungbaumgruppe sprang und schließlich mit einer Mauer eines derzeit unbewohnten Wohnhauses kollidierte.