Betrunkener krachte mit Lkw gegen Hausmauer in Niederösterreich
Ein betrunkener Lkw-Lenker ist am späten Donnerstagabend mit seinem Schwerfahrzeug gegen die Mauer eines unbewohnten Hauses in Lichtenau im Waldviertel (Bezirk Krems) gekracht.
Der Mann lenkte den Lkw auf der LH 73 im Gemeindegebiet von Lichtenau, aus Richtung Obergrünbach kommend in Fahrtrichtung Lichtenau. Im Kreuzungsbereich mit der LH 76 überfuhr er geradeausfahrend die T-Kreuzung, wobei das Fahrzeug über die dortige Böschung in eine Jungbaumgruppe sprang und schließlich mit einer Mauer eines derzeit unbewohnten Wohnhauses kollidierte.
Polizeiangaben vom Freitag zufolge wurde der 32-Jährige mit leichten Verletzungen in das Universitätsklinikum Krems transportiert. Ein Alko-Test verlief positiv. Der Mann aus dem Bezirk St. Pölten ist seinen Führerschein los, zudem wird der Niederösterreicher der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.
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