Betreuung und Nahversorgung: Neubau in Mödling startet

Am Quartiersplatz "Fliegenspitz" in Mödling finden regelmäßig Veranstaltungen wie ein Wochenmarkt statt. Während die Reihenhaussiedlung (Zone III) und die gemeinnützigen Wohnungen der EGW Heimstätte (Zone II) bereits fertiggestellt sind, wird jetzt die Zone I realisiert. Mit Zone V werden ab dem Jahr 2024 insgesamt 47 Eigentumswohnungen in vier Stadtvillen errichtet. Komplettiert wird das Quartier mit rund 100 Wohnungen in Zone IV und dem Park.