Beton für den Ground Zero

Ohnehin mit 170 Niederlassungen in 70 Ländern vertreten, wird Doka in den Zukunftsmärkten seine "Regional Hubs" mit Persnoal und Material aufstocken. Gündungen stehen in Australien, Malaysien, Nigeria oder Peru an. Stolz wird auf weltweit verstreute Top-Baustellen mit Doka-Know-How verwiesen: Etwa drei Fußballstadien im WM-Land Brasilien, der 555 Lotte World Tower in Seoul oder das neue World Trade Centers in New York. Bei fünf der sechs höchsten Gebäude der Welt waren Doka-Experten mit im Spiel.

Ludwig will für 2012 weiter kräftig investieren. Von geplanten 70 Millionen Euro bleibt die Hälfte im Mostviertel. Eine neue Lackieranlage in Amstetten sowie Stärkung und Ausbau der Standorte St. Martin und St. Georgen stehen an. Im März hat Doka den früheren Schweizer Partner Holzo aufgekauft.

Auch an der Personalschraube wird weiter nach oben gedreht. Von den 7300 weltweiten Konzernmitarbeitern arbeiten 2900 in Österreich, zum größten Teil im Raum Amstetten.