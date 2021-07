Besuch beim Schwarzen Peter

Bei den regelmäßigen Führungen durch die Brauerei wird viel Wissen über das Brauen und seine Geschichte in der Eisenwurzenregion vermittelt. In den gut gebuchten Bierbrauseminaren gibt der Meister das Wissen über Hopfen und Malz gerne weiter. Aktuell ist geplant, mit der zweiten Kleinbrauerei in der Kartause Gaming, die Brucker übrigens früher aufgebaut hat, das Bierdorf Gaming zu gründen und einen Themenweg anzulegen.

Geschmackvoll haben Peter Bruckner und seine Frau Karin den Schankraum zur Erlebniswelt gestaltet. Hier wird in alter Schmiedetradition biergestachelt (Anm. ein glühendes Stück Eisen wird in ein Glas Bier getaucht. Der Restzucker im Bier karamellisiert und Kohlensäure entweicht zum Teil), im Laden werden Spezialitäten aus der Region vom Honig bis zum Most geboten. Auch eigene Edelbrände, die Bruckner in der Kupferbrennerei im Sudhaus destilliert, gibt es hier. Schon bald wird der Whisky fertig gereift sein.

Demnächst hat das Erzbräu den nächsten großen Auftritt. In Bruckners Lager reift das offizielle Bier der diesjährigen Landesausstellung " Ötscher:Reich". "Hell, pilsig und im Geschmack gängig", erklärt Bruckner.