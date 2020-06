Bestürzung bei Gewerkschaftern nach Urteil

„Wenn so etwas Schule macht, sind Personalvertreter der Willkür von Bürgermeister und Gemeinderat ausgesetzt“, kommentiert Thomas Bauer von der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten (FSG-Fraktion) das jüngste Urteil des Kremser Arbeitsgerichts in einem Streit zwischen der Stadtgemeinde Waidhofen/Thaya und Personalvertreterin Monika Steiner. Die hatte, wie berichtet, gegen ihre Kündigung geklagt und war abgeblitzt. Weil sie ihre Arbeitsleistung nicht erbracht habe.

Ein Skandal, ist Bauer mit seinem FCG-Kollegen einig: „Wenn das Höchstgericht dieses Urteil bestätigt, zweifle ich an unserem Rechtssystem“, sagt Franz Fischer, Bundesobmann der ÖAAB-Fachgruppe Gemeindebedienstete und FCG-Bundesvorsitzender in der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten. Fischer sieht im Urteil eklatante Widersprüche: „Wenn mündliche Verwarnungen vor Gericht halten, kann jeder Gemeindebedienstete in Zukunft willkürlich abmontiert werden. Es wird sich keiner mehr finden, der sich als Personalvertreter für Kollegen einsetzt.“