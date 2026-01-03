Besondere Premiere: Karikaturist stellt erstmals in Kirche aus

Eine Ausstellung, wie es sie in Österreich bislang nicht gegeben haben soll, wird in der Amstettner Pfarre St. Marien zu bewundern sein. Da präsentiert der bekannte Karikaturist Christian Gschöpf eine neue Variante seiner Vielseitigkeit. Zum 50. Gründungsjubiläum der Pfarre findet in der Kirche die erste katholische Karikaturenausstellung statt. Vielfalt Im schier unerschöpflichen weltweiten Angebot an berühmten und sehr ausgeprägten Charakteren bedient sich der Künstler Gschöpf seit rund zwei Jahrzehnten. Kirchenführer und Weltenlenker, wie die Päpste oder Trump und Putin, aber vor allem auch die Bühnenstars, etwa Keith Richards, Mick Jagger oder Freddie Mercury und viele mehr, hat Gschöpf in international beachteter Manier porträtiert.

Er liebt es, die Merkmale in Gesichtszügen Prominenter so zuzuspitzen, dass man ihr Temperament, ihre Emotionen und ihren Charakter fast spüren kann.

Tiefgang Mit der neuen und sehr besonderen Schau versuche er Motive mit Tiefgang zu Dingen und Situationen, die die Menschen und auch die katholische Kirche bewegen aufzuarbeiten, sagt der Künstler. Die Angebotspalette sei breit ,"von der Erbsünde bis zur Rolle der Frau in der Kirche “ reichen die Themen.

Mit heiterer Kritik schaffe er es, beim Betrachter auch Nachdenklichkeit zu schüren und neue Perspektiven zum Kirchenleben, zum Glauben und zu den Kirchenführern zu öffnen, lassen die Veranstalter wissen. Der Amstettner Pfarrer Peter Bösendorfer und Projektleiter Friedrich Kriener sehen im gezeichneten Humor auch eine Chance für die Kirche, wie man sich den Herausforderungen stellen könne. Dozent Gschöpf ist mit seiner spitzen Feder seit über 20 Jahren weit über die regionalen Grenzen bekannt. Ausstellungen in fast allen Bundesländern und im benachbarten Ausland und viele Publikationen bescherten ihm Bekanntheit. Zudem ist auch Dozent an der Leonardo Kunstakademie Salzburg für Karikatur und Porträtkarikatur.

Karikaturenexperte Besonders aufgewertet wird auch die Vernissage im Kirchenraum durch den Laudator Gottfried Gusenbauer, dem künstlerischen Direktor des Karikaturmuseums Krems. "Er ist ein begnadeter Karikaturist. Er schafft es komplexe Themen auf eine humorvolle und tiefgründige Weise zu behandeln. Seine Fähigkeit Menschen zu verbinden und dabei den Diskurs zu fördern ist Weltklasse“, so Gusenbauer.