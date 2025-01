Reini Buchacher erstmals zu Gast im Karikaturmuseum Krems

„Ich sehe das als Anerkennung meiner Arbeit. Danke an Gottfried Gusenbauer , dass er mich in den Olymp der Karikaturisten aufgenommen hat“, freut sich Reini Buchacher sehr über seinen Auftritt im Karikaturmuseum Krems vergangenen Sonntag.

Der Mödlinger , von seinen Fans liebevoll Buhaha genannt, bekam damit ein besonderes Geburtstagsgeschenk, feierte er doch erst kürzlich, am 4. Jänner, seinen 70er. Seit über 40 Jahren ist Reini Buchacher als Karikaturist für etliche Medien aktiv und tritt auch regelmäßig bei Events als Show- und Schnellzeichner auf.

Im Karikaturmuseum Krems gab es zuerst ein Gespräch mit dem künstlerischen Direktor Gottfried Gusenbauer, dann nahm der Zeichner das Publikum mit auf seine „Reise in ein lachendes Gesicht“. Dabei gab er Einblicke in sein Handwerk und seine Erfahrungen. Und fertigte auch gleich live Karikaturen von „mutigen“ Besuchern an.

Mit 174 Personen in 60 Minuten schaffte Buchacher 1995 den Weltrekord im Schnellzeichnen. Humorvolle Überzeichnungen bei klarer Wiedererkennbarkeit der Porträtierten, sekundenschnell gezeichnet – so charakterisiert er seinen Stil.