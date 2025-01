Oliver Stech verstorben: Musikwelt trauert

Oliver Stech wurde 1983 in Waidhofen/Ybbs geboren. An der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien studierte er Musikpädagogik mit Hauptfach Klavier und Gesangspädagogik, mit Schwerpunkt Chor- und Ensembleleitung.

Seit 2011 war Stech Kapellmeister bei den Wiener Sängerknaben. Er bereitete den Chor regelmäßig auf Konzerte im In- und Ausland, sowie auf die sonntäglichen Messen in der Hofburgkapelle vor. Tourneen führten ihn dabei nach Asien, Australien, Kanada, Latein- und Südamerika, in die USA und in viele Länder Europas.

Seit 2009 war Stech außerdem musikalischer Leiter der niederösterreichischen Jugend- singwoche und Assistent des künstlerischen Leiters der Wiener Singakademie, wo er an der Einstudierung großer Chor-Orchesterwerke mitwirkte.