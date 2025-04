Willkommen auf dem „Planet Pammesberger“

Was wäre der KURIER ohne ihn? Seit dem Jahr 1997 kommentiert Michael Pammesberger mit spitzer Feder das politische und gesellschaftliche Geschehen – präzise, pointiert und mit einem Humor, der oft im Hals steckenbleibt. Zum 60. Geburtstag des Karikaturisten widmet ihm das Karikaturmuseum Krems nun eine ganz besondere Ausstellung: „Planet Pammesberger“. Ein Muss für alle, die mit einem Lächeln hinter die Schlagzeilen blicken wollen – und ein schöner Anlass, sich dem Werkeines Mannes zu widmen, der Tag für Tag aktuelle Themen auf den Punkt bringt. Kosmos der Satire Von 22. Februar 2025 bis 1. Februar 2026 bietet diese umfassende Ausstellung mit rund 140 Originalen, Skizzen, Drucken, Zeitungsausschnitten und Fotos einen tiefen Einblick in Pammesbergers Schaffen. Der gebürtige Oberösterreicher, der seine journalistischen Karriere Anfang der1990er-Jahre startete, ist längst eine Institution: Er beobachtet, kommentiert und entlarvt – stets mit einem Zeichenstift bewaffnet. Der Titel der Ausstellung „Planet Pammesberger“ ist also Programm: Die Besucherinnen und Besucher betreten einen eigenen Kosmos. Die verschiedenen Bereiche der Ausstellung tragen dabei Namen wie „Zwölf Sterne“, „Fremde Galaxien“ oder „Houston, we have a problem“ und lassen durchblicken, worum es geht: um die Absurditäten unseres politischen Universums. ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grüne werden zu „Schwarzen Löchern“, „Roten Riesen“, „Das Blaue vom Himmel“ und „Kleinen grünen Männchen“. Das Kapitel über Sebastian Kurz? Eine „türkise Sternschnuppe“.

© Juerg Christandl Künstler Michael Pammesberger schafft es immer wieder das Tagesgeschehen mit viel Witz und Verstand auf den Punkt zu bringen.

Pammesberger analysiert mit Feder, Tinte und Humor – mal subtil, mal direkt – das tägliche Geschehen in Österreich und der Welt. Seine Zeichnungen sind klare Statements: „Die Karikatur darf kein Bild zum Text, also bloße Illustration sein. Sie muss zugleich Blickfang und Kommentar in zeichnerischer Form sein“, so der Künstler selbst. Und das gelingt ihm wie kaum jemandem sonst.

Blick hinter die Kulissen Die Ausstellung gibt nicht nur einen Überblick über Pammesbergers Werk, sondern zeigt auch, wie er arbeitet. Im Zentrum steht die klassische politische Karikatur, aber es finden sich auch Arbeiten für das KURIER-Reisemagazin, freie Zeichnungen sowie frühe Werke aus den 1980er- und 90er-Jahren. Eine besondere Attraktion: humorvolle Wandzeichnungen, die Pammesberger eigens für die Ausstellung direkt vor Ort gestaltet hat.



Der kreative Prozess beginnt für ihn oft mit einer Skizze. In wenigen Strichen nimmt er Themen auf, verdichtet sie, stellt Zusammenhänge her. Danach folgt die Reinzeichnung – meist mit Tusche –, später vielleicht noch etwas Farbe am Computer. Fertig ist eine Karikatur, die mehr sagt als tausend Worte.

Scharfe Linien, spitze Feder Wer täglich Karikaturen zeichnet, muss nicht nur kreativ, kreativ, sondern auch hellwach sein. Hinter jedem Bild steckt eine journalistische Leistung – Recherche, Analyse und Zuspitzung. „Ich schreck’ beim Zeichnen vor nichts zurück“, sagt Pammesberger. Und das merkt man. Egal ob Regierungskrisen, Parteienstreit, Klimawandel oder Pandemien: Er bringt es auf den Punkt – mit Humor, mit Haltung, mit Herz. Gerade in einer Zeit, in der immer weniger Medien sich eigene Karikaturisten und Karikaturistinnen leisten, ist die tägliche Zeichnung im KURIER ein starkes Statement. Denn Karikatur ist mehr als Unterhaltung: Sie ist Meinungsäußerung, Kritik, Spiegel und Mahnung. Sie vermittelt Inhalte auf einen Blick – ein Vorteil in unserer schnelllebigen Zeit.

© Walter Skokanitsch Sie suchen einen Grund zum Grinsen? Ab nach Krems!

Karikatur to go Wer nach dem Ausstellungsbesuch noch tiefer eintauchen möchte, kann das auch zu Hause tun: Im Ueberreuter Verlag erscheint das gleichnamige Buch „Planet Pammesberger“. Es versammelt Highlights aus der Ausstellung und enthält zudem bislang unveröffentlichte Zeichnungen, private Fotos und persönliche Worte von Wegbegleitern wie Michael Häupl und Erwin Pröll. Die Karikaturen sind thematisch sortiert – mit Kapiteln wie „Die unendlichen Weiten der Hofburg“ oder „Super Nova“ – und bieten Pammesberger pur auf 168 Seiten. Ein wunderbares Geschenk für Politik-Interessierte mit Sinn für Satire. Kommen Sie, kommen Sie! Ob in der Tageszeitung oder im Museum – Michael Pammesberger ist nicht nur ein Meister seines Fachs, sondern auch eine unverzichtbare Stimme im politischen Diskurs. Die Ausstellung „Planet Pammesberger“ würdigt sein Werk auf höchstem Niveau –klug kuratiert, unterhaltsam inszeniert und mit einem Augenzwinkern, das zum Nachdenken anregt. Für uns beim KURIER ist es eine besondere Freude, diesen Zeichner mit Haltung in unseren Reihen zu wissen –und seine Arbeit nun in Krems auf großer Bühne zusehen.

